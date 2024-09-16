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رياضة

"خسارة كبيرة".. كرة القدم تفقد مدربًا عربيًا معروفًا هذا اسمه

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:45
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فقدت كرة القدم العراقية صباح اليوم الاثنين، المدرب الشهير أنور جسام عن عمر ناهز 77 عاما.

ونعى الاتحاد العراقي لكرة القدم المدرب الشهير في بيان على صفحته في موقع "فيسبوك" جاء فيه: "يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، نيابة عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وصادق المواساة لرحيل المدرب القدير أنـور جسام، الذي توفي اليوم الاثنين بعد صراعه مع المرض".
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وقال البيان: "إن رحيل المدرب المبدع وصاحب الإنجازات الكروية مع المنتخبات الوطنية في حقبة ثمانينيات القرن الماضي، يعد خسارة كبيرة لإحدى الخبرات الوطنية التي تملك إمكانيات عالية في مجال التدريب".

وأضاف: "لقد خرج المدرب القدير أنور جسام أجيالا من اللاعبين والنجوم، وكان بحق إحدى القدرات التي عملت، وحقق نجاحات عديدة على مختلف الأصعدة، الآسيوية والعربية والإقليمية، طيلة فترة مشواره التدريبي التي تمتد لأكثر من أربعة عقود".

وتابع البيان: "علينا أن نذكر ما حققه المدرب الراحل إلى جوار ربه بفخر واعتزاز كبيرين كونه كان أحد المدربين الذين أثبتوا جدارتهم العالية مع المنتخب الوطني العراقي بالفوز بكأس ماراليون عام 1984 والمنتخب الثاني في بطولة كأس العرب ودورة الألعاب العربية 1985، والمنتخب الأولمبي في دورة موسكو 1980 ومنتخب الشباب بخطف لقب كأس آسيا 1988، والمشاركة في كأس العالم للشباب 1989، وكأس مرديكا وكأس نهرو عام 1995".
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