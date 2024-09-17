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رياضة

ما قصة العلكة التي يحرص أنشيلوتي على مضغها دائما؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:53
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كان هناك الكثير من مدربي الساحرة المستديرة الذين يحبون مضغ العلكة أثناء المباريات، إلا أنّه حاليًا، لا يوجد أشهر من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الذي صرح من قبل أنه يمضغ 14 قطعة من العلكة أثناء المباراة الواحدة.
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وكشف أنشيلوتي أنه يمضغ العلكة أثناء المباريات من أجل تخفيف الضغط الواقع عليه أثناء إدارة عناصر الفريق، وكذلك زيادة تركيزه في أحداث المواجهة.

الأمر المثير كذلك أن المدرب الإيطالي اعترف في تصريحات سابقة، بأنه يشعر دائمًا بالخوف أثناء المباريات، مشيرًا إلى أن مضغ العلكة يساعده على تجاوز هذا الشعور، ويبث بعض الطمأنينة إلى جوارحه، ويجعله أكثر انتعاشًا في مواجهة الضعوط.

وأوضح أنشيلوتي أن مضغ العلكة يساعده كثيرًا على الامتناع عن التدخين، لا سيما وأنه كان مدخنًا شرهًا للغاية، قبل أن يستبدل هذه العادة بوضع علبة العلكة دائما في سترته بدلا من علبة السجائر. (كووورة)
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