النصر السعودي يقيل مدربه البرتغالي كاسترو.. هكذا علق رونالدو

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أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من منصبه.وقال الفريق في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاسترو".وثمن النصر السعودي كافة الجهود التي بذلها كاسترو مع الفريق، معربا عن متمنياته له التوفيق.وكان كاسترو تولى، البالغ من العمر 63 عاما، تدريب النصر في بداية موسم 2023 - 2024.ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له برفقة كاسترو عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها :"شكرا على كل شيء يا مستر".(سكاي نيوز)