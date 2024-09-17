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رياضة

النصر السعودي يقيل مدربه البرتغالي كاسترو.. هكذا علق رونالدو

Lebanon 24
17-09-2024 | 13:14
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أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من منصبه.
وقال الفريق في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاسترو".
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وثمن النصر السعودي كافة الجهود التي بذلها كاسترو مع الفريق، معربا عن متمنياته له التوفيق.
وكان كاسترو تولى، البالغ من العمر 63 عاما، تدريب النصر في بداية موسم 2023 - 2024.
ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له برفقة كاسترو عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها :"شكرا على كل شيء يا مستر".
(سكاي نيوز)
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