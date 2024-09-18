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رياضة
انطلاقة مميزة لليفربول بعد هزيمته مضيفه ميلان
Lebanon 24
18-09-2024
|
03:00
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حقق فريق ليفربول الإنكليزي بداية مميزة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا وفاز على مستضيفه ميلان الإيطالي (3-1) الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري التي تقام للمرة الأولى في البطولة.
وجاءت البداية قوية ومفاجئة من جانب ميلان الذي سجل هدفاً مباغتاً عبر الأميركي كريستيان بوليسيتش، وكاد محمد صلاح أن يتعادل سريعاً لليفربول عندما سدد من داخل منطقة الجزاء كرة صاروخية ارتدت من عارضة مرمى حارس ميلان مايك ماينان في الدقيقة 17.
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وتواصل ضغط الفريق الإنجليزي فيما انخفض نسق لعب ميلان وتراجع للحفاظ على تقدمه وفي الدقيقة 23 انبرى ترينت ألكسندر أرنولد لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء ميلان من الجانب الأيسر ولعبها "بالمقاس" على رأس إبراهيما كوناتي الذي وجهها إلى داخل المرمى معلناً هدف التعادل.
واستمر تراجع أصحاب الأرض وهو ما استغله ليفربول على أفضل ما يكون وفي الدقيقة 41 لعب مدافع الرديز كوستاس تسيميكاس ركلة ركنية انقض عليها فيرجيل فان ديك برأسه مسجلاً الهدف الثاني فانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف (2-1).
وواصل ليفربول سيطرته التامة على مجريات الأمور فيما تراجعت المحاولات الهجومية لميلان بشكل واضح، وفي الدقيقة 67 مرر كودي خاكبو كرة عرضية بدون أي مضايقة من دفاع الفريق الإيطالي انقض عليها دومينيك سوبوسلاي من لمسة واحدة فسكنت الشباك معلنة ثالث أهداف الضيوف.
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