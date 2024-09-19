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رياضة

هاري كين ينتقد دفاع بايرن ميونخ... ماذا قال؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 10:00
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يسجل فريق بايرن ميونخ الألماني، ومهاجمه هاري كين العديد من الأهداف تحت قيادة المدير الفني الجديد فينسنت كومباني، لكن المهاجم الإنكليزي يرى أن الفريق مازال معرضا للخطر.

ورغم تسجيل أربعة أهداف لفريق بايرن ميونخ، في المباراة التي فاز بها بايرن 9-2 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بايرن أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة في البطولة، بدا أن كين أكثر قلقا بشأن الهدفين الذين تلقاهما الفريق بطريقة سهلة بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.
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وقال كين لشبكة "دازن": يجب أن نتعلم، قمنا خلال هذا الموسم بالفعل بالتحدث عن الاستمرار في تقديم نفس أداء الشوط الأول. كل شوط أول لعبناه كان جيدا للغاية هذا الموسم. وفي الشوط الثاني يهبط أداؤنا نوعا ما.

وأضاف: "خرجنا بالفوز أمام دينامو زغرب لأننا كنا قادرين على رفع مستوى أدائنا أكثر، ولكن أمام المنافسين الكبار من الممكن أن نعاقب على ذلك". (العربية)
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