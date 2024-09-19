28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هاري كين ينتقد دفاع بايرن ميونخ... ماذا قال؟
Lebanon 24
19-09-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسجل فريق بايرن ميونخ الألماني، ومهاجمه هاري كين العديد من الأهداف تحت قيادة المدير الفني الجديد فينسنت كومباني، لكن المهاجم الإنكليزي يرى أن الفريق مازال معرضا للخطر.
ورغم تسجيل أربعة أهداف لفريق بايرن ميونخ، في المباراة التي فاز بها بايرن 9-2 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بايرن أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة في البطولة، بدا أن كين أكثر قلقا بشأن الهدفين الذين تلقاهما الفريق بطريقة سهلة بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.
Advertisement
وقال كين لشبكة "دازن": يجب أن نتعلم، قمنا خلال هذا الموسم بالفعل بالتحدث عن الاستمرار في تقديم نفس أداء الشوط الأول. كل شوط أول لعبناه كان جيدا للغاية هذا الموسم. وفي الشوط الثاني يهبط أداؤنا نوعا ما.
وأضاف: "خرجنا بالفوز أمام دينامو زغرب لأننا كنا قادرين على رفع مستوى أدائنا أكثر، ولكن أمام المنافسين الكبار من الممكن أن نعاقب على ذلك". (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
"يا عيب الشوم".. فيديو لنادين نسيب نجيم يعرّضها للانتقادات وللهجوم شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
"يا عيب الشوم".. فيديو لنادين نسيب نجيم يعرّضها للانتقادات وللهجوم شاهدوا ماذا فعلت
01:59 | 2024-09-19
19/09/2024 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة التفجيرات الثانية التي طالت لبنان.. إعلان من وزير التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
بعد موجة التفجيرات الثانية التي طالت لبنان.. إعلان من وزير التربية بشأن المدارس
12:28 | 2024-09-18
18/09/2024 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصيف زيتون يعلّق على انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان.. فماذا قال؟
Lebanon 24
ناصيف زيتون يعلّق على انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان.. فماذا قال؟
14:47 | 2024-09-18
18/09/2024 02:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا وراء "تفجير البيجر"؟ رسالة خطيرة جداً!
Lebanon 24
ماذا وراء "تفجير البيجر"؟ رسالة خطيرة جداً!
15:00 | 2024-09-18
18/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "البيجرز".. هل ستنفجر هواتف وحواسيب اللبنانيين بسبب البطاريات؟
Lebanon 24
بعد "البيجرز".. هل ستنفجر هواتف وحواسيب اللبنانيين بسبب البطاريات؟
15:00 | 2024-09-18
18/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
08:53 | 2024-09-19
بالفيديو... كانسيلو يحتفل مع الهلال بالثوب السعودي
07:30 | 2024-09-19
لعشاق كرة القدم... إليكم تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم
06:23 | 2024-09-19
أبناء رونالدو حديث مواقع التواصل... كانوا برفقة جورجينا وهكذا تكلموا العربية
04:30 | 2024-09-19
هل يتحكم رونالدو بنادي النصر؟
02:46 | 2024-09-19
فضيحة مدوية في ناشئي باريس سان جيرمان.. هذا ما فعله مدرّس بطلابه اللاعبين!
00:34 | 2024-09-19
تكبره بـ 5 سنوات.. زوجة "صغير" ريال مدريد تُشعل مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" بجمالها
فيديو
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
19/09/2024 18:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
19/09/2024 18:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
19/09/2024 18:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24