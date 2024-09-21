كان يتابع المباراة من المدرجات.. رونالدو يهدي هدفه الأول في شباك الاتفاق لنجله جونيور (فيديو)

تمكن قائد نادي النصر، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف التقدم لفريقه أمام الاتفاق (1-0) خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.



وأهدى البرتغالي هذا الهدف لنجله جونيور حيث وجه "الدون" إشارة بيده إلى نجله الذي كان يتابع المباراة من المدرجات.



وتفاعل جونيور مع هدية والده بابتسامة.

وهذا الهدف هو الأول لرونالدو مع النصر تحت قيادة مدربه الجديد لإيطالي ستيفان بيولي.



وكان بيولي عين قبل يومين على رأس الإدارة الفنية لنادي النصر خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال.(روسيا اليوم)









