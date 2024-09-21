نجم يعتزل كرة القدم بصورة مفاجئة على الهواء مباشرة (فيديو)





وجاء إعلان أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق قرار اعتزاله، خلال ظهوره بأحد القنوات التلفزيونية في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا.

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وقال نجم المنتخب المصري السابق: "أعلن اعتزالي كرة القدم، بعد مسيرة طويلة من العطاء مع منتخب مصر والأندية التي لعبت لها سواء داخل مصر أو خارجها".



وأضاف صاحب الـ39 عاما، أنه بدأ مسيرته مع الإسماعيلي ببطولة الدوري ونجح في تحقيق كل البطولات مع الأهلي، واصفا فترة تواجده في النادي الأهلي: "لعبت في الأهلي 12 سنة من أجمل و أحلى سنوات عمري وحصلت على كل البطولات". أعلن النجم المصري أحمد فتحي اليوم السبت، على الهواء مباشرة، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب مسيرة حافلة في المستطيل الأخضر.وجاء إعلان أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق قرار اعتزاله، خلال ظهوره بأحد القنوات التلفزيونية في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا.وقال نجم المنتخب المصري السابق: "أعلن اعتزالي كرة القدم، بعد مسيرة طويلة من العطاء مع منتخب مصر والأندية التي لعبت لها سواء داخل مصر أو خارجها".وأضاف صاحب الـ39 عاما، أنه بدأ مسيرته مع الإسماعيلي ببطولة الدوري ونجح في تحقيق كل البطولات مع الأهلي، واصفا فترة تواجده في النادي الأهلي: "لعبت في الأهلي 12 سنة من أجمل و أحلى سنوات عمري وحصلت على كل البطولات".







وكان فتحي قد بدأ مسيرته في النادي الإسماعيلي عام 2002، وفى عام 2007 انتقل إلى شيفيلد الإنكليزي ثم الأهلي في نفس العام، وكاظمة الكويتي نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء في 2013، وقضى فترة قصيرة بنادي هال سيتي الإنجليزي ليعود مرة أخرى للأهلي ثم غادر "القلعة الحمراء" وانضم لصفوف أم صلال القطري ثم عاد للأهلي منذ 2015.



وخاض أحمد فتحي مع الأهلي 338 مباراة، نجح في إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح "المارد الأحمر"، ليصبح "الجوكر" من أهم اللاعبين في تاريخ "القلعة الحمراء".



وعلى مستوى الألقاب أحرز فتحي، 19 بطولة مع النادي الأهلي المصري، بواقع 10 ألقاب للدوري و3 ألقاب دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر الإفريقي و3 ألقاب للسوبر المصري ولقب كأس مصر مرة واحدة.



ومع منتخب مصر، لعب فتحي 134 مباراة دولية خلال الفترة بين العامين 2002 و2021، وحقق مع متخب "الفراعنة" 3 بطولات كأس الأمم الإفريقية، ووصل معه إلى كأس العالم في روسيا 2018، وشارك في أولمبياد لندن 2012. (روسيا اليوم)