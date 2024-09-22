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رياضة
يقترب أكثر من ميسي.. هالاند يعادل رقم رونالدو
Lebanon 24
22-09-2024
|
14:00
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افتتح إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، شريط أهداف مباراة فريقه ضد آرسنال، على ملعب الاتحاد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي.
هدف الدولي النرويجي جاء في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة أرسلها له سافينيو، قبل أن ينهيها هالاند بتسديدة داخل الشباك.
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وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن هالاند وصل اليوم إلى هدفه رقم 100 بقميص المان سيتي بمختلف البطولات، وذلك في 105 مباريات.
وبذلك، عادل هالاند، الرقم القياسي للأسطورة كريستيانو رونالدو، كأسرع من يسجل 100 هدف مع ناد واحد، وهو ما فعله "الدون" بقميص ريال مدريد في 105 مباريات أيضا.
وسجل هالاند 100 هدف تحت قيادة المدرب الإسباني، ليأتي خلف ليونيل ميسي (211)، سيرجيو أجويرو (124) ورحيم سترلينج (120) هدفا. (كووورة)
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