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رياضة

فحوصات رودري تغير الأجواء في مانشستر سيتي

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:09
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كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات بشأن إصابة النجم الإسباني رودري، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، التي تعرض لها خلال مباراته أمام أرسنال (2-2) يوم أمس الأحد.
وسقط رودري على الأرض بعد 15 دقيقة من انطلاق صفارة بداية مباراة القمة ضد ضيفه أرسنال، ولم يستطع النجم الإسباني إكمال المواجهة، ليشارك بدلا منه زميله الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.
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وأشارت عدة تقارير إلى أن إصابة رودري تبدو قوية، وسيغيب عن مانشستر سيتي لفترة ليست بالقصيرة.
لكن بحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن الأجواء تغيرت في نادي مانشستر سيتي من الحزن إلى التفاؤل بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للاختبارات التي أجريت أمس عدم وجود إصابة خطيرة.
وسيخضع رودري (28 عاما) لمزيد من الفحوصات، اليوم الاثنين، للاطمئنان بشكل أكبر على حالته. (روسيا اليوم)
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