بطولة إنتركونتينينتال.. نظام جديد وفرصة للأهلي والعين

انطلقت مباريات بطولة كأس إنتركونتينينتال قبل أيام، بانتصار العين الإماراتي على أوكلاند النيوزيلندي بسداسية.



هذه البطولة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تشبه كثيرا النسخ الماضية من كأس العالم للأندية، مع بعض الاختلافات.

Advertisement

هنا أبرز التعديلات على البطولة

بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، سيتأهل مباشرة للمباراة النهائية، دون خوض نصف النهائي، مثل النسخ الماضية.

البطولة لن تكون مجمعة في دولة واحدة، بل ستقام في عدة مدن.

مباريات البطولة ستقام في مواعيد متفرقة بين ايلول وكانون الاول القادم، ولن تقام خلال أسبوع واحد مثل العادة.

إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا سيوضعون في مسار واحد، والفائز منهم سيصل لمباراة "التحدي" أمام الفائز من مباراة بطل أميركا الجنوبية وبطل أميركا الشمالية.

العين سيواجه الأهلي المصري في القاهرة يوم 29 تشرين الاول، في مباراة يتحدد فيها المتأهل لمباراة التحدي.

الفائز في مباراة "التحدي" سيواجه ريال مدريد في الدوحة يوم 18 كانون الاول المقبل.