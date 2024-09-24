ملاكم روسي وجها لوجه أمام دب ضخم

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قام الملاكم الروسي المحترف أرسلانبيك محمودوف بمصارعة دب ضخم، بعد هزيمته الأخيرة أمام متحديه الإيطالي غويدو فيانيلو، في النزال الذي جمعهما يوم 17 أب 2024، في كندا.وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أرسلانبيك محمودوف وهو يقوم بمصارعة دب ضخم أثناء تدريباته.يذكر أن أرسلانبيك محمودوف، البالغ من العمر 35 عاما، حقق 19 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين في فئة الوزن الثقيل. (روسيا اليوم)