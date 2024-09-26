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رياضة
مفاجأة.. ميسي اتخذ قراره وسيغادر إنتر ميامي!
Lebanon 24
26-09-2024
|
05:54
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اتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرارا بمغادرة إنتر ميامي الأميركي مع نهاية عقده الحالي، وفق ما أفادت تقارير صحفية إسبانية.
وانضم ميسي إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأميركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية لعام 2023، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
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وتوقع الجميع أن ليو البالغ 37 عاما، سيلعب موسمه الأخير مع إنتر ميامي وقد يعتزل أو يخوض موسما أخر إضافيا. إلا أن صحيفة "إل ناسيونال" ذكرت أن ميسي يخطط لإنهاء عقده في كانون الاول 2025، مما سيمكنه من الانتقال مجانا إلى ناديه السابق نيويلز أولد بويز في كانون الثاني 2026، حيث انطلقت مسيرته الكروية، وعبر النجم الأرجنتيني عن أمنيته في العودة إلى نادي طفولته، قائلا: "إن عدت للأرجنتين، سأختار نيويلز أولد بويز".
ورحل ميسي عن نادي أولد بويز عام 2000 وهو في سن الـ13 من عمره، لينضم إلى صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة.
ويملك ميسي العديد من الاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية مثل الأسهم التي يملكها في إنتر ميامي، وشركة الإنتاج السينمائي التي افتتحها منذ عدة أيام، ولكنه يبدو أنه سيترك كل ذلك خلفه من أجل نادي طفولته. (روسيا اليوم)
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