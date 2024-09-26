السوبر الإفريقي.. المباراة تتزين بكأس جديدة و كرة العلا

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن مميزات جديدة لمباراة كأس السوبر التي ستجمع الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في السعودية.فقد كشف الكاف عن نسخة جديدة من كأس السوبر الإفريقي، التي سيحملها الفائز بالمباراة حيث نشر صورا خاصة للكأس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.وظهر الكأس في حلة بهيجة تختلف بشكل جذري عن النسخة القديمة المعتادة، حيث سيتم تسليمها يوم الجمعة للفائز من الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.كما كشف الكاف النقاب عن الكرة الرسمية التي سيتم استعمالها في المباراة وهي كرة أطلق عليها اسم "العلا".وتقام المبارة على ملعب المملكة أرينا في الرياض بالمملكة العربية السعودية وسط توقعات بأن تشهد ندية وتنافس بين الغريمين التقليديين. (سكاي نيوز)