مانشستر سيتي يكشف تفاصيل توسعة ملعب الاتحاد





من المقرر أن يزيد المدرج الشمالي الموسع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى أكثر من 60 ألف مقعد، كما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، الذي أضاف أن المدرج نفسه يتميز بمجموعة واسعة من خيارات الجلوس، بما في ذلك منطقة جلوس كبيرة بجانب الأعمدة الحديدية.

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وكما سيضم المدرج الشمالي الموسع أيضاً مناطق للعائلات ومنطقة للأجيال الأصغر سناً من مشجعي الفريق وصالة جديدة معاد تطويرها. كشف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم الخميس، التفاصيل الخاصة بتوسعة المدرج الشمالي في ملعب الاتحاد، والذي سيتم افتتاحه خلال موسم 2025-2026.من المقرر أن يزيد المدرج الشمالي الموسع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى أكثر من 60 ألف مقعد، كما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، الذي أضاف أن المدرج نفسه يتميز بمجموعة واسعة من خيارات الجلوس، بما في ذلك منطقة جلوس كبيرة بجانب الأعمدة الحديدية.وكما سيضم المدرج الشمالي الموسع أيضاً مناطق للعائلات ومنطقة للأجيال الأصغر سناً من مشجعي الفريق وصالة جديدة معاد تطويرها.

ويأتي ذلك بعد مشاورات مطولة مع مجموعة من المشجعين طوال موسم 2023 / 24 لفهم كيفية تقديم تجارب من الدرجة الأولى تساهم في خلق جو رائع في يوم المباراة.



وسيقدم النادي ما لا يقل عن 3000 مقعد بجانب الأعمدة الحديدية كجزء من التوسعة، مع خيار زيادة هذا التخصيص قبل الافتتاح في حالة وجود طلب إضافي.



وبهذا، فإن الضوضاء التي سيخلقها المدرج الشمالي الموسع ستكمل بقية الأصوات الصاخبة في ملعب الاتحاد، مع أقسام مقاعد الأعمدة الحديدية في الأطراف المقابلة للملعب مما سيخلق أجواء رائعة داخل الملعب.



بالإضافة إلى الأجواء، سيخلق المدرج الشمالي الموسع إرثاً من خلال إنشاء مسارات جديدة للجيل القادم من مشجعي مانشستر سيتي للاستمتاع بالمباريات في ملعب الاتحاد.



ولتحقيق هذه الغاية، قرر النادي تخصيص عدد كبير من التذاكر للمشجعين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أقل.



وأضاف مانشستر سيتي أنه لدعم المزيد من المشجعين الشباب الذين يحضرون أيام المباريات، وكذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة جماهير الفريق المتنوعة، سيقدم النادي مجموعة من المرافق من المستوى الأول في المدرج الشمالي.