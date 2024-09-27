الأغلى بين سيارات فريق ريال مدريد.. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الجديدة؟

تحدثت وسائل اعلام اسبانية عن سيارة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، التي تم تقديمها من خلال الشراكة التجارية القائمة بين النادي الإسباني وإحدى الشركات الكبرى للسيارات.



وبحسب صحيفة "ماركا" فإن مبابي اختار أحدث طراز من إنتاج الشركة العالمية الشهيرة للسيارات.

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ويبلغ سعر سيارة مبابي الجديدة (180) ألف دولار تقريبا وهي النموذج الأغلى بين السيارات التي تم عرضها على نجوم ريال مدريد من جانب الشركة.



وتمتاز السيارة الجديدة بأنها كهربائية بالكامل إضافة إلا أن طولها لا يقل عن (5.4متر) ومزودة بقوة (659) حصانا.