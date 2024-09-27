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رياضة

الأغلى بين سيارات فريق ريال مدريد.. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الجديدة؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 01:00
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تحدثت وسائل اعلام اسبانية عن سيارة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، التي تم تقديمها من خلال الشراكة التجارية القائمة بين النادي الإسباني وإحدى الشركات الكبرى للسيارات.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن مبابي اختار أحدث طراز من إنتاج الشركة العالمية الشهيرة للسيارات.
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ويبلغ سعر سيارة مبابي الجديدة (180) ألف دولار تقريبا وهي النموذج الأغلى بين السيارات التي تم عرضها على نجوم ريال مدريد من جانب الشركة.

وتمتاز السيارة الجديدة بأنها كهربائية بالكامل إضافة إلا أن طولها لا يقل عن (5.4متر) ومزودة بقوة (659) حصانا.
 
 


و تعرض مبابي لإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر لقاء ديبورتيفو ألافيس بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

وتحيط الشكوك حول لحاق مبابي بلقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد المقرر يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة لليغا في ظل شكواه من آلام عضلية في الفخذ الأيسر. (روسيا اليوم)
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