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رياضة
إصابة نجم الزمالك قبل ساعات من السوبر الإفريقي
Lebanon 24
27-09-2024
|
07:17
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قرر المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه غوميز، الجمعة، استبعاد حارس مرمى الفريق محمد صبحي، من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في السعودية.
واشتكى صبحي من إصابة عضلية خلال الساعات الأخيرة ليتقرر استبعاده من المباراة، حيث تضم قائمة الزمالك حارسين آخرين وهما محمد عواد ومحمود الشناوي.
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وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95 بالمئة بحضور 25 ألف مشجع. (سكاي نيوز عربية)
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