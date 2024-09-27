Advertisement

رياضة

إصابة نجم الزمالك قبل ساعات من السوبر الإفريقي

Lebanon 24
27-09-2024 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1252949-638630435476623746.png
Doc-P-1252949-638630435476623746.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه غوميز، الجمعة، استبعاد حارس مرمى الفريق محمد صبحي، من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في السعودية.

واشتكى صبحي من إصابة عضلية خلال الساعات الأخيرة ليتقرر استبعاده من المباراة، حيث تضم قائمة الزمالك حارسين آخرين وهما محمد عواد ومحمود الشناوي.
Advertisement

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95 بالمئة بحضور 25 ألف مشجع. (سكاي نيوز عربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-09-27
04:18 | 2024-09-27
01:00 | 2024-09-27
23:00 | 2024-09-26
15:59 | 2024-09-26
14:45 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24