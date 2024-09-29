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رياضة

ميسي يشتم الحكم أثناء المباراة.. ماذا قال!

Lebanon 24
29-09-2024 | 10:30
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شتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي حكم المباراة أمام ضيفه شارلوت (1-1) التي جمعتهما فجر اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الأميركي لكرة القدم "MLS".
 
وأدرك ميسي التعادل لفريقه في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة، ردا على هدف كارول سفيدرسكي لاعب فريق شارلوت في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.
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ومرر النجم الأرجنتيني في الدقيقة 12 المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، كرة عالية فوق 6 مدافعين إلى زميله الإسباني جوردي ألبا، الذي لعبها بدوره برأسه نحو المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لكن الأخير لم يتمكن من التسجيل من مسافة قريبة، حيث وضع الكرة فوق العارضة بعد اصطدامه بحارس المرمى كريستيان كاهلينا.
 
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان ميسي غاضبا في نهاية المباراة، حيث شعر أن فريقه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء.

وتوجه "البرغوث" إلى الحكم وسبه بلفظ خارج، كما وصفه بأنه "حقير".

وأشارت إلى أن النجم الأرجنتيني نجا من الطرد وتم إنذاره بدلا من إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. (روسيا اليوم) 
 
 
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