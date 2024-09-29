جيرونا يواصل إهدار النقاط في الدوري الإسباني

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واصل فريق جيرونا مسلسل إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيغو بهدف لمثله، الأحد، على ملعب "بالايدوس" لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "لا ليغا".وفرض جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، سيطرته على المباراة وتقدم في الدقيقة 38 بضربة رأس من الفنزويلي يانخيل إيريرا، مستغلا عرضية من المدافع الهولندي دالي بليند.وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات الهجومية إلى أن تمكن سيلتا فيغو من إدراك التعادل في الدقيقة 81 بفضل تسديدة رائعة من القائد إياغو أسباس، الذي أنقذ فريقه من الخسارة بنقطة ثمينة.ولم يظهر النادي الكاتالوني (جيرونا) بعد بالمستوى المتميز الذي قدمه في الموسم الماضي، والذي مكنه من المنافسة على اللقب، قبل أن ينهي المسابقة في المركز الثالث خلف ريال مدريد، البطل، وبرشلونة، الوصيف.وأخفق جيرونا للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز، ليحتل المركز 12 في الدوري بـ9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في ثلاث والتعادل في مثلهم، بينما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع. ( الأناضول)