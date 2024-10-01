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رياضة
عودة "ماريو بالوتيلي".. المحطة الجديدة في مسيرته مع إنتر سيتي!
Lebanon 24
01-10-2024
|
16:18
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يقترب ماريو بالوتيلي من العودة إلى الملاعب مجدداً بعدما تلقى عرضاً من نادي إنتر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، إذ لا يرتبط الإيطالي بعقد منذ رحيله عن أضنة ديميرسبور التركي.
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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بالوتيلي البالغ من العمر 34 عامًا لن يتمكن من اللعب حتى يناير على الأقل، إذا تمت الصفقة، بسبب اكتمال قائمة الفريق، لكنه سيحاول استعادة لياقته البدنية الكاملة قبل خوض مباراته الأولى.
وتأسس إنتر سيتي في عام 2017، وينشط في منطقة أليكانتي في إسبانيا حيث يتسع ملعبه الرئيسي لـ 2000 متفرج فقط.
وسيكون الفريق الإسباني النادي رقم 12 في مسيرة المهاجم الإيطالي الذي رحل عن أضنة ديميرسبور في يونيو الماضي في مسيرة سجل خلالها 7 أهداف في 16 مباراة لكنها لم تكتمل بسبب إصابته في الركبة.
وكان بالوتيلي قريباً من الانتقال إلى نادي كيرالا بلاسترز، لكن عملاق الدوري الهندي رفض ضم النجم البالغ من العمر "34 عاما" بسبب سلوكه وتصرفاته السيئة داخل وخارج الملعب.
واكتسب بالوتيلي شعبة كبيرة بسبب تصرفاته خارج الملعب وأهدافه، علما أنه مثل أندية عريقة مثل إنتر وميلان ونيس ومرسيليا وليفربول ومونزا أيضا. (العربية)
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