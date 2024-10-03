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رياضة

راموس مرشح قوي للانضمام ليوفنتوس بعد إصابة بريمر الخطيرة

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:24
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كشفت تقارير إيطالية أن الدولي الإسباني السابق سيرخيو راموس بات مرشحا بقوة للانضمام لنادي يوفنتوس ليحل محل المدافع البرازيلي غليسون بريمر المصاب.

وتعرض بريمر لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ أمس الأربعاء.
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ووفقا لبيان نادي يوفنتوس، سيخضع المدافع الأوسط لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق الإيطالي لمدة ستة إلى سبعة أشهر، مما يعني أنه سيغيب عمليا عن بقية الموسم.

ودفع هذا الوضع مجلس إدارة يوفنتوس إلى التفكير في إيجاد بديل موثوق به لسد الفجوة التي سيتركها المدافع البرازيلي.

وبرز المدافع الإسباني المخضرم راموس (38 عاما)، كأحد المرشحين لتعويض بريمر وفقا لموقع "Fichajes Italia".

ويحق لراموس التوقيع مع يوفنتوس بالرغم من إغلاق فترة سوق انتقالات اللاعبين في إيطاليا وذلك لأن المدافع الإسباني لا يرتبط بعقد مع أي فريق حاليا.

وأصبح راموس "لاعبا حرا" منذ رحيله عن إشبيلية في الموسم الماضي بعد نهاية عقده.

وكانت تقارير سابقة ربطت راموس بالانتقال لنادي الزمالك المصري لكن الصفقة لم تكتمل. (روسيا اليوم)
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