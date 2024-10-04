قبل مباراتيه ضد الأردن والعراق.. منتخب كوريا الجنوبية يتلقى ضربة موجعة

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استبعاد القائد سون هيونغ مين من قائمة منتخب "الشمشون" لمباراتي الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026.

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وقال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان عبر موقعه، إن محترف توتنهام هوتسبير الإنجليزي البالغ من العمر 32 عاما سيغيب عن منتخب كوريا الجنوبية بسبب إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.وأضاف البيان، أن هونغ ميونغ مدرب المنتخب الأول، استبعد سون هيونغ مين عن قائمة المنتخب الذي يواجه نظيره الأردني خلال الشهر الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.وسيعوض هونغ هيون سيوك، لاعب ماينز الألماني، غياب سون هيونغ مين في قائمة منتخب كوريا الجنوبية.ويستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة مضيفه الأردني في العاشر من أكتوبر الحالي، ثم يستضيف على أرضه نظيره العراقي في الـ15 من الشهر ذاته، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. (روسيا اليوم)