جماهير ليفربول تنقلب على صلاح.. ما السبب؟

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تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات شديدة رغم فوزه فريقه ليفربول 1-0 أمام كريستال بالاس يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.واستبدل الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، لاعبه صلاح، في الدقيقة 73، وأشرك زميله الكولومبي لويس دياز.وأكمل صلاح (32 عاما) أمام كريستال بالاس 19 تمريرة صحيحة من 22، لكنه سدد مرة واحدة على المرمى، كما خسر الاستحواذ سبع مرات، وأهدر فرصة خطيرة، وهذا ما عرضه لانتقادات واسعة من قبل الجمهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.