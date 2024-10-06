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رياضة
بعد خيبة الابطال.. ريال مدريد يراضي جمهوره بانتصار
Lebanon 24
06-10-2024
|
00:17
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استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات من بوابة ضيفه فياريال بتغلّبه عليه بهدفين نظيفين السبت في المرحلة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبصم كلّ من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (14) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (73) على هدفي الفريق الملكي.
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ويأتي هذا الانتصار الثمين بعد خيبتين متتاليتين الأولى كانت أمام أتليتيكو مدريد ضمن منافسات الليغا في المرحلة الماضية (1-1) والثانية جاءت على أرض ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا (0-1).
وشهدت الدقائق الأخيرة للمواجهة المثيرة إصابة خطيرة لمدافع فريق العاصمة الإسبانية داني كارفاخال الذي غادر الملعب على حمّالة.
ورفع الميرينغي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدّر والذي يواجه الأحد مستضيفه ديبورتيفو ألافيس ضمن ذات المرحلة.
أمّا فياريال فقد تجمّد رصيده عند 17 نقطة في المرتبة الثالثة مؤقتاً. (بي إن سبورتس)
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