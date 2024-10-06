هل يغير ريال مدريد خططه بشأن صفقة حكيمي؟

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أربكت إصابة كارفاخال بالرباط الصليبي حسابات ريال مدريد الساعي إلى التعاقد في المستقبل مع المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، والذي سبق له اللعب ضمن صفوف "النادي الملكي" خلال بداية مشواره الكروي.وكانت مصادر صحفية سابقة تحدثت عن خطط ريال مدريد لاستعادة خدمات حكيمي، من خلال الإبقاء على داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن لعامين قادمين، بانتظار انتهاء عقد اللاعب المغربي مع باريس سان جيرمان في الثلاثين من حزيران للعام 2026، ومن ثم الانقضاض عليه عبر صفقة مجانية.ويرغب ريال مدريد في اتباع ذات الطريقة التي تحصل من خلالها على خدمات كيليان مبابي، من أجل الوصول إلى صفقة حكيمي، والمتمثلة في تجاهل الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، بانتظار انتهاء عقد اللاعب المغربي والوصول إليه في صفقة حرة.لكن هذه الأحلام تلقت ضربة موجعة وغير متوقعة، بعد إصابة كارفاخال الصادمة أثناء مشاركته مع ريال مدريد في الفوز على فياريال بهدفين من دون رد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال داني كارفاخال في منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" إنه يعاني من تمزق خطير في الرباط الصليبي، بفعل الإصابة التي تعرض لها أمام فياريال، وهي الإصابة التي قد تعني انتهاء موسمه بصورة كبيرة.ومع إصابة كارفاخال بالرباط الصليبي، سيكون ريال مدريد مجبرًا على التحرك من أجل الحصول على لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، سواء في الشتاء المقبل أو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة على أبعد تقدير، ومن غير المتوقع أن يكون هذا اللاعب هو أشرف حكيمي.ريال مدريد سيلجأ إلى حلول يسهل الحصول عليها، تمامًا مثل ترنت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الذي ينتهي عقده مع النادي الإنكليزي بنهاية هذا الموسم، ما يجعل هذه الصفقة متاحة أكثر من حكيمي الذي يعني التحرك من أجله -في الصيف المقبل- دفعَ مبلغ مالي لا يقل عن 50 مليون يورو للظفر بخدماته.جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان بدأ التحرك سريعًا لقطع الطريق أمام ريال مدريد في صفقة حكيمي، عبر بدء مفاوضات تجديد عقد المدافع المغربي لسنوات قادمة في حديقة الأمراء. (WINWIN)