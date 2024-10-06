بقرار جديد.. ريال مدريد يفاجئ كارفاخال

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أعلن ريال مدريد الإسباني، الأحد، أنه اتفق مع مدافعه الدولي داني كارفاخال على تمديد عقده.وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من تعرض اللاعب (32 عاما) لإصابة خطيرة في المباراة ضد فياريال، السبت، في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.وذكر ريال مدريد، في بيان منشور على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه، كما هو مخطط له، اتفق مع داني كارفاخال على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيظل مرتبطا بالنادي حتى 30 حزيران 2026".