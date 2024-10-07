ليفاندوفسكي يُبدع أمام ديبورتيفو ألافيس

حقق برشلونة الفوز خارج أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس 3-صفر اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



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ويحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد (21 نقطة).



وفي مباراة أخرى، انتصر جيرونا على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-1. (بي إن سبورتس) ويدين برشلونة بفوزه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل "هاتريك" خلال 25 دقيقة.ويحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد (21 نقطة).وفي مباراة أخرى، انتصر جيرونا على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-1. (بي إن سبورتس)