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رياضة

ليفاندوفسكي يُبدع أمام ديبورتيفو ألافيس

Lebanon 24
07-10-2024 | 00:44
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حقق برشلونة الفوز خارج أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس 3-صفر اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين برشلونة بفوزه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل "هاتريك" خلال 25 دقيقة. 
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ويحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد (21 نقطة).

وفي مباراة أخرى، انتصر جيرونا على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-1. (بي إن سبورتس) 

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