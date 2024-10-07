البرازيل تقهر الأرجنتين في نهائي تاريخي

تربع منتخب البرازيل على عرش بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات للمرة السادسة، على حساب جاره الأرجنتيني بفوزه عليه (2-1) في النهائي الذي جمعهما يوم أمس الأحد، في أوزبكستان.

وأحرز هدفي منتخب "السيليساو" البرازيلي كل من اللاعبين فيراو ورافائيل في الدقيقتين (6 و13) على الترتيب.



بينما سجل الأرجنتيني ماتياس روسا هدف "الألبيسليستي" الوحيد بحلول الدقيقة 38 من عمر المباراة النهائية للنسخة العاشرة للبطولة، التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند.



وحصل حارس مرمى المنتخب البرازيلي، ويليان، على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، التي شهدت لأول مرة مشاركة دولتين من أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم لكرة الصالات.

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وحقق منتخب البرازيل انتصاره السابع على التوالي من دون أن يتعرض لأي هزيمة في هذه البطولة، وفاز في النهائي السادس من أصل سبع مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، ليتوج باللقب لأول مرة منذ 12 عاما، والسادسة في تاريخه بعد الأعوام (1989 و1992 و1996 و2008 و2012).



بينما تعرض المنتخب الأرجنتيني "الألبيسليستي"، المتوج باللقب العالمي في نسخة 2016، للهزيمة الثانية على التوالي في النهائي والخسارة الثانية فقط في آخر 21 مباراة خاضتها كتيبة "التانغو" في كأس العالم لكرة الصالات. (روسيا اليوم)