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رياضة

بعد إعلان اعتزاله.. ميسي يودع إنييستا بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:00
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حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي، على توديع زميله عبر سنوات طويلة في برشلونة، الإسباني أندرياس إنييستا، بعد إعلان الأخير قبل أيام اعتزاله لعب كرة القدم.
 
ونشر ميسى رسالة خاصة لصديقه إنييستا عبر حسابه على "إنستغرام" بصورة جمعت الاثنين معا في إحدى مباريات فريق برشلونة وعلق عليها قائلا: "أحد زملاء الفريق الأكثر سحرا، وأحد الذين استمتعت باللعب معهم أكثر من غيرهم".
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وتابع: "الكرة سوف تفتقدك، وكذلك نحن".
 
وأعلن إنييستا أمس الاثنين بشكل رسمي، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا، وذلك عن عمر يناهز 40 عاما، وكانت آخر محطاته مع نادي الإمارات الإماراتي.
 
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