رسميًا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الثلاثاء، عن استضافة المملكة منافسات كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، للمرة الخامسة في العاصمة الرياض، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 كانون الثاني 2025.ويشارك في البطولة 4 أندية، هي: إنتر ميلان حامل لقب بطل الدوري الإيطالي، ووصيفه ميلان، ويوفنتوس حامل لقب بطل كأس إيطاليا، وأتالانتا وصيف بطل الكأس.وكانت المملكة قد استضافت 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2018 في جدة، وتوّج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه إيه سي ميلان.وانتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض في العام التالي، ونجح فريق لاتسيو في الفوز باللقب على حساب يوفنتوس، أما النسخة الثالثة فقد كانت في عام 2022، وحصد فريق إنتر ميلان اللقب بتغلبه على جاره اللدود ميلان.واحتفظ إنتر ميلان باللقب في النسخة الأخيرة مطلع هذا العام، بعد فوزه على نادي نابولي.ويعد فريق يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإيطالي برصيد 9 ألقاب، متفوقا بفارق لقب على نادي إنتر ميلان، ويليهما فريق ميلان في المرتبة الثالثة برصيد 7 ألقاب، وحصد نادي لاتسيو اللقب 5 مرات، ومن ثم فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.