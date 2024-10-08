24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميًا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي
Lebanon 24
08-10-2024
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الثلاثاء، عن استضافة المملكة منافسات كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، للمرة الخامسة في العاصمة الرياض، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 كانون الثاني 2025.
ويشارك في البطولة 4 أندية، هي: إنتر ميلان حامل لقب بطل الدوري الإيطالي، ووصيفه ميلان، ويوفنتوس حامل لقب بطل كأس إيطاليا، وأتالانتا وصيف بطل الكأس.
Advertisement
وكانت المملكة قد استضافت 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2018 في جدة، وتوّج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه إيه سي ميلان.
وانتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض في العام التالي، ونجح فريق لاتسيو في الفوز باللقب على حساب يوفنتوس، أما النسخة الثالثة فقد كانت في عام 2022، وحصد فريق إنتر ميلان اللقب بتغلبه على جاره اللدود ميلان.
واحتفظ إنتر ميلان باللقب في النسخة الأخيرة مطلع هذا العام، بعد فوزه على نادي نابولي.
ويعد فريق يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإيطالي برصيد 9 ألقاب، متفوقا بفارق لقب على نادي إنتر ميلان، ويليهما فريق ميلان في المرتبة الثالثة برصيد 7 ألقاب، وحصد نادي لاتسيو اللقب 5 مرات، ومن ثم فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
Lebanon 24
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
01:02 | 2024-10-08
08/10/2024 01:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
03:15 | 2024-10-08
08/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
07:33 | 2024-10-08
08/10/2024 07:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
05:06 | 2024-10-08
08/10/2024 05:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:18 | 2024-10-08
يحتوي على 7 غرف نوم وملاعب تنس.. رونالدو يعرض قصره في إنكلترا للبيع مع حسومات! (صور)
10:46 | 2024-10-08
رسالة خاصة من ريال مدريد إلى إنييستا.. ماذا جاء فيها؟
09:10 | 2024-10-08
مرموش على طاولة ليفربول لخلافة محمد صلاح
07:00 | 2024-10-08
بعد إعلان اعتزاله.. ميسي يودع إنييستا بكلمات مؤثرة
04:08 | 2024-10-08
مشاكل السفر تؤدي إلى إلغاء مباريات "موهون باغان" في دوري أبطال آسيا 2
01:52 | 2024-10-08
محمد كنو يتعرض لعقوبة من فيفا.. إيقاف وغرامة بعد بطاقة حمراء في التصفيات
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
08/10/2024 23:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
08/10/2024 23:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
08/10/2024 23:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24