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رياضة

وفاة بطلة تسلق الجليد الروسية ألينا فلاسوفا

Lebanon 24
09-10-2024 | 04:00
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توفيت بطلة تسلق الجليد الروسية ألينا فلاسوفا عن عمر يناهز 35 عاما، وفقا لما أعلنه الاتحاد الروسي لتسلق الجبال.
وذكر الاتحاد أن فلاسوفا توفيت بعد أن تعرضت لعضة حشرة "القراد" في تموز الماضي، عندما كانت في منزلها الريفي، لتصاب بالتهاب الدماغ .
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وتم نقل المتسلقة الروسية إلى المستشفى بشكل عاجل، لتقضي ثلاثة أشهر في العناية المركزة وهي بحالة غيبوبة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، بسبب مضاعفات التهاب الدماغ، وتضرر 70% من رئتيها،  قبل أن تفارق الحياة السبت الماضي.
ومن المقرر أن يتم الدفن اليوم في مقاطعة كيروف الروسية.
وأصبحت فلاسوفا بطلة روسيا بتسلق الجليد في شباط 2024، وكانت آخر المنافسات التي شاركت بها هي مسابقة عموم روسيا والبطولة الروسية والتي أقيمت في تومسك بمشاركة 170 شخصا.
(روسيا اليوم)

 
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