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رياضة

من أجل رونالدو.. هذا ما سيفعله النصر

Lebanon 24
09-10-2024 | 14:07
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اجتمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، مع مسؤولي الفريق وناقشوا مسألة تجديد عقده قبل انضمامه لمنتخب بلاده الذي يستعد لجولة جديدة في دوري الأمم الأوروبية.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، أن رونالدو اجتمع مع الرئيس التنفيذي لنادي النصر جويدو فينغا ووفد من صندوق الاستثمارات العامة وممثل عن وزارة السياحة لمناقشة تجديد عقده قبيل سفره للانضمام إلى صفوف المنتخب البرتغالي.
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وأشار غاليتي عبر تغريدة في حسابه الشخصي على منصة "إكس" إلى أن الاجتماع كان إيجابيا وجميع الأطراف واثقة من التوصل إلى اتفاق قريبا خاصة أن عقد رونالدو ينتهي في حزيران المقبل.


وكانت إدارة نادي النصر قد فتحت خط المفاوضات مع رونالدو منذ فترة بشأن التجديد وأبدى النجم البرتغالي ردة فعل إيجابية من أجل الاستمرار باللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

ويرغب كريستيانو رونالدو في المشاركة بكأس العالم 2026 إذ إنه في حال مشاركته فإنه سيحقق رقما قياسيا تاريخيا ليصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

ويقود "الدون" المنتخب البرتغالي في مواجهتين أمام بولندا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية يومي 12 تشرين الأول و15 من الشهر ذاته على الترتيب.

يذكر أن رونالدو (39عاما) انضم إلى صفوف النصر في كانون الثاني 2023 بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم ومن المقرر أن ينتهي في صيف 2025. 
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