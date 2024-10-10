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رياضة
في مسبح منزله.. لاعب كرة قدم عُثر عليه متوفيا
Lebanon 24
10-10-2024
|
00:11
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عُثر على الظهير الأيمن اليوناني الدولي، جورج بالدوك، لاعب باناثياكوس، متوفياً في مسبح منزله الأربعاء، وفقاً لما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية "آنا".
وأوضحت الوكالة أنّ نجم شيفيلد يونايتد الإنكليزي السابق البالغ من العمر 31 عاماً، كان في منزله في ضاحية غليفاذا في جنوب أثينا.
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ولم تتوفر تفاصيل إضافية أخرى على الفور حول ظروف وفاته.
ووُلد بالدوك في باكنغهام، وهو يُعد أحد أبرز لاعبي شيفيلد، حيث خاض معه 219 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسجلاً 6 أهداف وصانعاً 16 تمريرة حاسمة.
انتقل إلى باناثياكوس في مايو الماضي بعقد يمتد حتى 2027. (بي إن سبورتس)
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