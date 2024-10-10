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رياضة

غولر يكشف حقيقة غضبه من أنشيلوتي

Lebanon 24
10-10-2024 | 16:00
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كشف التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد، حقيقة غضبه من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخرجت عدة تقارير خلال الأيام الماضية، لتكشف عن وجود مشاكل بين أنشيلوتي وجولر، حيث يشعر الأخير باستياء شديد بسبب قلة ظهوره في المباريات.
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وقال غولر في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة تويتر "لا مشاكل بيني وبين كارلو أنشيلوتي على الإطلاق". (كووورة)
 
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