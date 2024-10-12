ليست حبيبة رونالدو.. تعرّفوا إلى أشهر صديقة لاعب كرة قدم في العالم (صور)

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لدى النجمة البرازيلية أنيتا 64.5 مليون متابع على تطبيق "إنستغرام"، أي عدد متابعين أكبر من حبيبة النجم البرتغالي جورجينا رودريغيز صاحبة الـ "63.9 مليون متابع".لكن المحتمل أن أغلب متابعي كرة القدم لم يسمعوا عن النجمة البرازيلية أنيتا، التي يمكنها المطالبة بلقب أشهر شريكة لاعب كرة قدم في العالم.ويقال إن أنيتا واحدة من أكبر الموسيقيين اللاتينيين في جيلها، وهي بالتأكيد تتفوق في الدخل على صديقها فينيسيوس سوزا، لاعب شيفيلد يونايتد، والذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي.من بدايتها المتواضعة في أحد أحياء ريو دي جانيرو، غزت أنيتا أميركا الجنوبية بأغانيها التي تصدرت قوائم الأغاني المصورة، حتى أنها غنت في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية والعديد من المناسبات الرياضية الأخرى.ولدت أنيتا في 1993، ونشأت في حي هونوريو جورجيل الفقير، أحد أفقر الأحياء في ريو دي جانيرو، لأم تعمل في الحرف اليدوية وأب يعمل في بيع بطاريات السيارات.بعد طلاق والديها عندما كانت طفلة صغيرة، وجدت العائلة نفسها في وضع مالي أكثر صعوبة.لكن عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها فقط، لفتت انتباه شركة التسجيلات، وفي 2012 أطلقت بعد ذلك أغنيتها الأولى، وفي أقل من أسبوع، أصبح الفيديو الموسيقي البرازيلي الأكثر مشاهدة في اليوتيوب على الإطلاق.تعتبر أكبر نجمة بوب في البرازيل، والآن تملك 32.6 مليون مستمع شهريا على منصة "سبوتيفاي".وفي 2017، قررت الزواج من رجل أعمال برازيلي في حفل خاص بغابات الأمازون المطيرة، لكن العلاقة لم تستمر سوى عام واحد قبل أن ينفصلا.وفي الآونة الأخيرة، ارتبط اسم أنيتا بلاعب شيفيلد فينيسيوس سوزا، حيث شوهد الثنائي معا مؤخرا في أسبوع الموضة بباريس، حينها ضجت وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية، عندما وصلت بجانب فينيسيوس سوزا، الذي كان لاعبا سابقا في صفوف فلامنغو، قبل أن تكشف التقارير عن دخولهما في علاقة وقصة حب جديدة.(العربية)