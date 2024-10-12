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رياضة
لن يرتدي القميص رقم 19.. قرار مفاجئ بشأن لامين جمال مع منتخب إسبانيا
Lebanon 24
12-10-2024
|
03:00
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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة، أن يرتدي نجمه الصاعد لامين جمال، القميص رقم 10 مع المنتخب خلال مشاركاته في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير صحفية.
ويستعد المنتخب الإسباني لخوض مباراتين على أرضه ضد الدنمارك، اليوم السبت، ثم أمام صربيا يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة لحساب المجموعة (A4) بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الاتحاد الإسباني كشف عن الأرقام التي سيرتديها الفريق لمباريات التصفيات، حيث لن يرتدي لامين "يامال" جمال، قميصه المعتاد رقم 19.
وأوضحت الصحيفة أن لامين سيرتدي القميص رقم 10، بدلا من زميله في برشلونة، داني أولمو، والذي يغيب في الفترة الحالية بسبب إصابة في أوتار الركبة بالساق اليمنى.
ونوهت الصحيفة: "كانت الفرصة قد أتيحت للامين لارتداء الرقم 10 مع إسبانيا من قبل حيث ارتداه مع الفئات السنية الأخرى المختلفة".
يذكر أن لامين جمال (17 عاما) يرتدي القميص رقم 19 سواء مع ناديه برشلونة أو المنتخب، وهو الرقم الذي جلب له الكثير من الحظ في بطولة يورو 2024 في ألمانيا، والتي تألق فيها وحقق أرقاما تاريخية. (روسيا اليوم)
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