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رياضة
رونالدو يعتذر لحكم كرة قدم.. ما السبب؟
Lebanon 24
12-10-2024
|
10:10
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كشف الحكم الهندوراسي هيكتور مارتينيز تفاصيل الحديث بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في مواجهة بالموسم الماضي فاز فيها "العالمي" بنتيجة 2 - 1.
وقاد الحكم الهندوراسي مباراة في الدوري السعودي كان طرفها النصر وضمك حيث ألغى هدفين سجلهما "الدون" بداعي التسلل.
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وقال هيكتور مارتينيز في تصريحات لموقع "ميديوتيمبو": "كريستيانو رونالدو صعب للغاية بسبب مزاجه هو شخص تنافسي مما يجعله يشعر بأن هناك كثيرا من الظلم تجاهه".
وتابع: "لقد ألغينا له هدفين باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد مما تسبب في تأخرهم بالنتيجة"
وهذا آثار غضب رونالدو وقال لي: "هذا الحال دائما بالنسبة لكم تعتقدون دائما أنكم النجوم لكننا لم نحضركم إلى هنا لتكونوا النجوم بل نحن النجوم".
واستطرد: "بعد مراجعة تقنية الفيديو طلبت منه أن يقترب وقلت له: "أنت لاعب رائع لكن ما قلته ليس صحيحا أنا أحترمك كثيرا لكننا هنا للقيام بعملنا مثلك تماما".
ليجيبه رونالدو: "نعم أنت على حق لم تكن هذه الطريقة الصحيحة للتعبير عن نفسي أعتذر"
يذكر أن رونالدو صاحب ال39 عاما على بعد 95 هدفا من الوصول للرقم 1000. (روسيا اليوم)
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