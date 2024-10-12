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رياضة

معركة بين "حلاقين" بسبب رأس مبابي"!

Lebanon 24
12-10-2024 | 23:00
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دخل مصففا شعر للنجم الفرنسي كيليان مبابي في شجار افتراضي، بعدما اتهم أحدهما الآخر بالدعاية الكاذبة.

وتشاجر المصففان تشاغا وكريس باربر على موقع إنستغرام وهما خاصين بحلاقة شعر نجم ريال مدريد منذ فترة وجيزة.
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وبدأ الشجار عندما اتهم "تشاغا" "كريس" بقيامه بدعاية كاذبة أثناء نشره صورة لمبابي متهما إياه بالكذب، ليرد الأخير قائلا: لست من النوع الذي يحب الصدامات خاصة مع من أحترمهم، لكن لا أسمح بأن يقلل من عملي أبدا، في رد مرفق على "تشاغا".

 
ويملك تشاغا 177 ألف متابع على منصة إنستغرام وتظهر صور له مع مبابي منذ 2018 حتى كأس أوروبا الماضية، بينما يملك كريس ألفين و243 متابعا على المنصة نفسها وتظهر صور له إلى جانب مبابي ولاعبين آخرين.
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