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رياضة
مدرب برشلونة يحسم مشاركة لامين يامال أمام إشبيلية
Lebanon 24
19-10-2024
|
16:00
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قال هانز فليك، مدرب برشلونة، إن مهاجمه لامين يامال تعافى من إجهاد عضلي تعرض له خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا وأصبح جاهزا للعب في مباراة الأحد على أرضه أمام إشبيلية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
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وتعرض اللاعب البالغ من العمر 17 عاما لعدة تدخلات من قبل لاعبي منتخب الدنمارك وشوهد وهو يعرج أثناء عودته إلى حافلة الفريق بعد فوز إسبانيا 1-صفر في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي. وتم استبعاد يامال بعد ذلك من تشكيلة إسبانيا لتجنب أي خطر للإصابة وغاب عن الفوز 3-صفر على صربيا يوم الثلاثاء الماضي.
وقال فليك للصحفيين السبت: "يمكننا أن نلعب بأفضل تشكيلة أمام إشبيلية. يامال يستطيع اللعب. كانت فترة التوقف جيدة بالنسبة له".
وأضاف فليك، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني من 2021 إلى 2023: "لم نطلب من المنتخب إعادته إلينا. كنت على الجانب الآخر (في تدريب المنتخبات الوطنية)، وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة للمدربين".
وتابع: "ما فعله مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي هو الشيء الصحيح. لامين يحتاج إلى رعاية وإذا كان عليه أن يرتاح، فعليه أن يرتاح".
ووأضاف فليك: "إشبيلية فريق جريء. ويستمتع لاعبوه بأسلوبهم في كرة القدم وسنحتاج إلى إيجاد طريقة للعب أمامه".
المصدر: سكاي نيوز
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