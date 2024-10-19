Advertisement

رياضة

مدرب برشلونة يحسم مشاركة لامين يامال أمام إشبيلية

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1265185-638649687435235350.jpeg
Doc-P-1265185-638649687435235350.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال هانز فليك، مدرب برشلونة، إن مهاجمه لامين يامال تعافى من إجهاد عضلي تعرض له خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا وأصبح جاهزا للعب في مباراة الأحد على أرضه أمام إشبيلية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
Advertisement
وتعرض اللاعب البالغ من العمر 17 عاما لعدة تدخلات من قبل لاعبي منتخب الدنمارك وشوهد وهو يعرج أثناء عودته إلى حافلة الفريق بعد فوز إسبانيا 1-صفر في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي. وتم استبعاد يامال بعد ذلك من تشكيلة إسبانيا لتجنب أي خطر للإصابة وغاب عن الفوز 3-صفر على صربيا يوم الثلاثاء الماضي.
وقال فليك للصحفيين السبت: "يمكننا أن نلعب بأفضل تشكيلة أمام إشبيلية. يامال يستطيع اللعب. كانت فترة التوقف جيدة بالنسبة له".
وأضاف فليك، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني من 2021 إلى 2023: "لم نطلب من المنتخب إعادته إلينا. كنت على الجانب الآخر (في تدريب المنتخبات الوطنية)، وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة للمدربين".
وتابع: "ما فعله مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي هو الشيء الصحيح. لامين يحتاج إلى رعاية وإذا كان عليه أن يرتاح، فعليه أن يرتاح".
ووأضاف فليك: "إشبيلية فريق جريء. ويستمتع لاعبوه بأسلوبهم في كرة القدم وسنحتاج إلى إيجاد طريقة للعب أمامه".
المصدر: سكاي نيوز
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:54 | 2024-10-19
14:00 | 2024-10-19
12:00 | 2024-10-19
09:31 | 2024-10-19
06:57 | 2024-10-19
04:30 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24