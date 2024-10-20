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رياضة

"الزمالك" يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري بفوز مثير على "بيراميدز"

Lebanon 24
20-10-2024 | 14:00
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صعد نادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد تخطيه عقبة بيراميدز، الأحد، بضربات الجزاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح جناح بيراميدز إبراهيم عادل التسجيل لبيراميدز وعادل التونسي زياد الجزيري نتيجة المباراة للزمالك.
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وحصل بيراميدز على ضربة جزاء، بعد سقوط صديق إيجولا في منطقة الجزاء، إثر جذب قميصه من محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك.

واحتسب الحكم محمد معروف، اللعبة، بعد مراجعة تقنية الفيديو، والتأكد من وجود خطأ ضد لاعب الزمالك، وإشهار البطاقة الصفراء له.
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