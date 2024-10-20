Advertisement

رياضة

"مانشستر سيتي" يقلب الطاولة على طولفرهامبتون" بفوز درامي 2-1 في الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
20-10-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1265597-638650543798821339.png
Doc-P-1265597-638650543798821339.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ولفرهامبتون ليحقق فوزا بشق الأنفس بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر سجله المهاجم النرويجي يورغن ستراند لارسن بعد مرور سبع دقائق.
Advertisement

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف لمدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول في الدقيقة 33 من تسديدة قوية في المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، لعب فيل فودين ركلة ركنية انقض عليها جون ستونز برأسه في الشباك مسجلا هدفا قاتلا، لينتزع الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، قفز مانشستر سيتي لقمة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة خلفه ليفربول 18 نقطة قبل مباراته أمام تشيلسي في وقت لاحق الأحد.

أما ولفرهامبتون تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير. (سكاي نيوز) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-10-20
09:58 | 2024-10-20
08:58 | 2024-10-20
07:33 | 2024-10-20
04:07 | 2024-10-20
01:14 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24