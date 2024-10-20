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رياضة
"مانشستر سيتي" يقلب الطاولة على طولفرهامبتون" بفوز درامي 2-1 في الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
20-10-2024
|
16:00
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قلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ولفرهامبتون ليحقق فوزا بشق الأنفس بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.
وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر سجله المهاجم النرويجي يورغن ستراند لارسن بعد مرور سبع دقائق.
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وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف لمدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول في الدقيقة 33 من تسديدة قوية في المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، لعب فيل فودين ركلة ركنية انقض عليها جون ستونز برأسه في الشباك مسجلا هدفا قاتلا، لينتزع الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.
بهذا الفوز، قفز مانشستر سيتي لقمة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة خلفه ليفربول 18 نقطة قبل مباراته أمام تشيلسي في وقت لاحق الأحد.
أما ولفرهامبتون تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير. (سكاي نيوز)
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