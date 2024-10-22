Advertisement

تشهد النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-25، تألق العديد من اللاعبين المهاريين الذين أبدعوا في المراوغات وأساليب التحكم بالكرة. هؤلاء اللاعبون بمختلف أعمارهم، ساهموا في رفع نسبة التشويق والإثارة في المسابقة الأوروبية.سواء كانوا على أطراف الملعب أو في وسطه، ترك هؤلاء النجوم بصمتهم عبر مراوغات ساحرة أذهلت الجماهير وأثقلت كاهل المدافعين، خلال المباريات التي جرت حتى الآن.في التقرير التالي، نلقي الضوء على أفضل 10 مراوغين في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذين أظهروا مستوى فنيًّا عاليًا، بقدرتهم على التفوق في المواجهات الفردية.رومان فايفر هو أحد أعمدة فريق ستاد بريست الفرنسي، الذي اعتمد عليه كثيرًا في صناعة الفرص. يتميز فايفر بقدرته العالية على المراوغة، حيث تمكن من تسجيل 9 مراوغات ناجحة في مباراتين فقط. بالرغم من أنه يلعب كوسط ميدان، فإن إسهاماته الهجومية ملحوظة في خطط فريقه.النجم الصاعد لنادي برشلونة، لامين يامال، يُعد من أبرز المواهب في الفريق الكتالوني. رغم صغر سنه، استطاع أن يقدم عروضًا رائعة في النسخة الجديد من دوري أبطال أوروبا. حتى الآن، نجح بطل يورو 2024 في إتمام 9 مراوغات خلال مباراتين، مستخدمًا سرعته ومهارته في تجاوز المدافعين.لاعب بي إس في آيندهوفن، يوهان باكايوكو، يعد من اللاعبين البارعين على الجناح الأيمن. تمكن من تنفيذ 10 مراوغات في مباراتين فقط، مستفيدًا من سرعته الكبيرة وتغيير اتجاهه السريع الذي يجعل من الصعب إيقافه.برغم البداية السيئة لجيرونا في دوري الأبطال، إلا أن بريان جيل قدم مستويات مميزة. جناح الفريق الإسباني استطاع تنفيذ 11 مراوغة ناجحة في مباراتين، ليكون أحد الأسماء البارزة في هذا الترتيب بفضل نشاطه الهجومي.لاعب آر بي لايبزيغ الشاب، تشافي سيمونز، أثبت أنه موهبة واعدة بمراوغاته السريعة والمباغتة. جمع 11 مراوغة في مباراتين، ما جعله محط الأنظار في أوروبا، باعتباره أحد أفضل اللاعبين في المراوغات الفردية.يُعد جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، من اللاعبين القادرين على قلب الموازين بفضل سرعته ومهاراته الفائقة. دوكو حقق 11 مراوغة ناجحة في مباراتين، وهو يعد من اللاعبين الذين يسببون الكثير من الإزعاج للمدافعين.نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا يُعد واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في صفوف الفريق البافاري. بفضل مراوغاته الدقيقة وذكائه التكتيكي، نجح في إتمام 11 مراوغة ناجحة في مباراتين، ليحتل المركز الرابع في هذا الترتيب، ضمن قائمة أفضل المراوغين في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.لاعب أستون فيلا، مورغان روجرز، أظهر إمكانات عالية في المراوغات خلال مواجهة بايرن ميونيخ. أتم 12 مراوغة ناجحة في مباراتين، ما جعله يحتل المركز الثالث ويُثبت نفسه كأحد المواهب الواعدة في البطولة.من المستحيل أن نتحدث عن أفضل المراوغين من دون أن نذكر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد. بفضل سرعته ومهارته الاستثنائية، حقق الدولي البرازيلي 14 مراوغة ناجحة في مباراتين فقط، ما جعله من أخطر اللاعبين على الأجنحة.على قمة هذا الترتيب، يأتي إيدون زيغروفا جناح ليل الفرنسي. كان نجمًا في مواجهاته ضد خصومه، حيث أتم 17 مراوغة ناجحة منذ بداية البطولة، ليصبح -بلا منازع- أفضل مراوغ في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا حتى الآن. (winwin)