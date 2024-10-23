Advertisement

رياضة

صلاح يحسم موقفه من عروض السعودية.. ويمنح كلمته الأخيرة لليفربول

Lebanon 24
23-10-2024 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1266886-638652627038039915.jpg
Doc-P-1266886-638652627038039915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينتهي عقد محمد صلاح البالغ 32 عاما مع ليفربول، نهاية الصيف المقبل، وسط أنباء عن تلقيه عروض "خرافية" من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى أحد أنديته في الموسم المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، أن اللاعب المصري يتمسك بالحصول على عقد جديد مع ليفربول، شريطة أن يكون لمدة 3 سنوات، ما يضمن استمراريته لعام 2027.
Advertisement

وأضاف: "لا يشعر مسؤولو ليفربول بالقلق من التقارير التي تفيد بأن المهاجم المصري وافق بالفعل على الشروط مع ناد سعودي، ويعتقد "الريدز" أن الخيار الأول لصلاح هو تمديد عقده، الذي يستمر حتى نهاية الموسم".

وأكدت المصادر أن المهاجم المصري والذي حطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية، يريد "3 سنوات أخرى" في النادي، حيث وصل إلى مكانة أسطورية داخل النادي الإنجليزي ويريد البقاء داخله حتى يتم الـ35 عاما.

وأشار موقع "فوتبول إنسايدر"، إلى أن ليفربول غير قلق من التكهنات حول محمد صلاح على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي براتب خرافي يتجاوز الذي يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ولعب صلاح 11 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وهو اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في الفريق لهذا الموسم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:25 | 2024-10-23
02:48 | 2024-10-23
23:00 | 2024-10-22
15:18 | 2024-10-22
14:09 | 2024-10-22
11:54 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24