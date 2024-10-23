صلاح يحسم موقفه من عروض السعودية.. ويمنح كلمته الأخيرة لليفربول

Advertisement

ينتهي عقد محمد صلاح البالغ 32 عاما مع ليفربول، نهاية الصيف المقبل، وسط أنباء عن تلقيه عروض "خرافية" من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى أحد أنديته في الموسم المقبل.وذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، أن اللاعب المصري يتمسك بالحصول على عقد جديد مع ليفربول، شريطة أن يكون لمدة 3 سنوات، ما يضمن استمراريته لعام 2027.وأضاف: "لا يشعر مسؤولو ليفربول بالقلق من التقارير التي تفيد بأن المهاجم المصري وافق بالفعل على الشروط مع ناد سعودي، ويعتقد "الريدز" أن الخيار الأول لصلاح هو تمديد عقده، الذي يستمر حتى نهاية الموسم".وأكدت المصادر أن المهاجم المصري والذي حطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية، يريد "3 سنوات أخرى" في النادي، حيث وصل إلى مكانة أسطورية داخل النادي الإنجليزي ويريد البقاء داخله حتى يتم الـ35 عاما.وأشار موقع "فوتبول إنسايدر"، إلى أن ليفربول غير قلق من التكهنات حول محمد صلاح على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي براتب خرافي يتجاوز الذي يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.ولعب صلاح 11 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وهو اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في الفريق لهذا الموسم.