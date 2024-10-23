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رياضة
هل سيتولى زين الدين زيدان تدريب منتخب السعودية؟
Lebanon 24
23-10-2024
|
04:25
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انتشر في الشارع الرياضي السعودي، خبر مفاده تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، القيادة الفنية للمنتخب "الأخضر" بكرة القدم، خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.
وبات مانشيني على أعتاب "الإقالة" من تدريب منتخب السعودية، بعد تراجع النتائج مؤخرا، واحتلال المركز الثالث في مجموعته، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
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ونفى النجم الفرنسي المعتزل كريستوف دوجاري، زميل وصديق زيدان المقرب، تدريب الأخير منتخب السعودية أو أي من أندية المملكة، قائلا: "لن يذهب أبدا.. إذا كان يريد الانتقال إلى هناك، لفعل ذلك منذ وقت طويل".
واعترف دوجاري في تصريحات لـ"RMC"، بأن زين الدين زيدان عرض نفسه على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، منذ فترة طويلة، من أجل قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لكن الرد كان: "شكرا.. هذا الأمر غير ممكن".
وكشف النجم الفرنسي السابق عن "رفض" زيدان، العديد من العروض التي قدمت إليه خلال الفترة الماضية معلقا على ذلك بالقول: "إنه رمز وأسطورة.. من حقه أن يفعل ما يريد وأن يختار وجهته المحددة، دون تدخل أي شخص".
وأضاف كريستوف دوجاري: "زيدان ليس هنا من أجل إرضاء الناس!"، موضحا أنه سأل الأسطورة الفرنسية عن سر عدم رده على الشائعات التي تربط اسمه بكثير من المنتخبات والأندية، ليرد عليه الأخير قائلا: "لن أضع تقويمي بناء على الأشخاص الذين يرسلون النقانق".
واختتم دوجاري تصريحاته، بالتأكيد على أن "زيزو" ليس هنا للرد على الأشياء التي تقال في الصحافة، بل هو يعيش حياته بشكل طبيعي، ويفعل ما يريده فقط.
(روسيا اليوم)
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