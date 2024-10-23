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رياضة

ريال مدريد يخسر أحد نجومه قبل الـ"كلاسيكو".. من هو؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 10:27
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تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة قبل مواجهة غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الذي سيجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، بإصابة نجمه البرازيلي رودريغو.
وتعرض رودريغو لإصابة خلال مباراته أمام ضيفه بوروسيا دورتموند (5-2)، مساء أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيخسر ريال مدريد جهود رودريغو في الكلاسيكو، لكن لن يتم الكشف عن مدى الإصابة بالضبط قبل الغد.

ويؤكد التقييم الأولي أن رودريغو يعاني من إصابة في أوتار الركبة بالساق اليمنى، ومع بقاء 3 أيام فقط على مواجهة برشلونة، من الصعب التفكير في أن اللاعب سيكون جاهزا في الوقت المناسب لخوض لقاء الكلاسيكو.

وأوضحت "آس" أن ريال مدريد لم يتجرأ على تحديد مدة غياب رودريغو حتى الآن، وسيكون هناك فحص بالرنين المغناطيسي ما يحدد التشخيص النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يريد معرفة درجة الإصابة، حيث إن هناك تمزقا، لكن غير محدد إذا كان كبيرا أو صغيرا. (روسيا اليوم)
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