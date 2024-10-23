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رياضة

قبل ساعات من مواجهة برشلونة.. مولر يلغي متابعة زوجته على إنستغرام!

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:00
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تصاعدت حدة الشائعات حول علاقة توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، وزوجته الفارسة "ليزا"، بعدما ألغى متابعتها على منصة إنستغرام.

وسألت قناة "RTL" راكبة الخيول ليزا مولر عن شائعات انفصالهما، فلم تدلِ بأي تعليق حاسم، واكتفت بالقول: "أنا لست تابعة أو حقيبة يد له".
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وكانت هناك ضجة في أيار الماضي، حول الثنائي المتزوج منذ نحو 15 عامًا، حين ألغت هي متابعته وحذفت جميع الصور المشتركة من حسابها.

ولم يرغب النجم الألماني السابق (131 مباراة دولية) في التعليق على أنباء الانفصال، علمًا بأنه صرّح بعد ذلك بأن "كل شيء على ما يرام".

وحسب صحيفة "بيلد"، فقد كان الثنائي مولر في عطلة معًا خلال أسبوع التوقف الدولي الأخير (من 7 إلى 13 تشرين الأول)، كما ارتدى نجم البايرن حذاءً عليه اسم "ليزا" بعد ظهر الثلاثاء، قبل مغادرته إلى برشلونة، وكان في مزاج جيد.

ويستعد مولر وزملاؤه في بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة اليوم الأربعاء على ملعب مونتجويك، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. (جول)
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