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رياضة
بفوز متأخر.. الإنتر اجتاز عقبة يونغ بويز (فيديو)
Lebanon 24
24-10-2024
|
01:30
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خطف إنتر النقاط الثلاث من مضيفه يونغ بويز بفضل هدف متأخر من الفرنسي ماركوس تورام.
وانتصر إنتر الإيطالي على مضيفه يونغ بويز السويسري يوم الأربعاء 1-0 في الجولة الثالثة من مباريات مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
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وأهدر إنتر فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 48 عندما فشل النمسوي أرناوتوفيتش في ترجمة ركلة جزاء.
وانتظر إنتر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حتى يتمكن من التسجيل بفضل البديل تورام.
ورفع إنتر رصيده إلى سبع نقاط بينما استمر يونغ بويز دون رصيد بعدما تلقى خسارته الثالثة. (بي إن سبورتس)
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