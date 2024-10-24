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رياضة

بريست يتفادى الخسارة في دوري الابطال للمرة الثالثة

Lebanon 24
24-10-2024 | 03:30
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تمكن بريست من تجنّب الخسارة للمرة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.
وفرض بريست الفرنسي نتيجة التعادل 1-1 على ضيفه باير ليفركوزن الألماني اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
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وتقدّم باير ليفركوزن بالنتيجة بفضل تسديدة متقنة من نجمه فيرتز في الدقيقة الرابعة والعشرين لكن ميلو تمكن من تعديل النتيجة لصالح أصحاب الأرض قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

ولم ينجح أي من الفريقين في التسجيل خلال الشوط الثاني ليخرج كل منهما بنقطة بعد فوزين توالياً.

وصار رصيد باير ليفركوزن وبريست سبع نقاط ليحافظا على حظوظهما في بلوغ الأدوار الإقصائية. (بي إن سبورتس)
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