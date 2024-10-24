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رياضة
أونانا: أدفع ثمن اللعب لمانشستر يونايتد
Lebanon 24
24-10-2024
|
10:54
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تحدث أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، على ضعف نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم، والانتقادات التي يتعرض لها اللاعبين.
وقال أونانا، في حوار مع "سكاي سبورتس": "نتحدث عن كل شيء، نتحدث عن الأهداف والأخطاء والركلات الحرة والركنيات وكيفية الدفاع وكيفية الهجوم، وعند دخولنا إلى أرض الملعب يكون الهدف هو تحقيق الانتصار".
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وأضاف: "الخروج بشباك نظيفة أهم شيء في ذهن المدافعين وحراس المرمى، وإذا حققنا ذلك سيسجل المهاجم الأهداف، وفي بعض الأحيان عندما يسجل (ماركوس) راشفورد هدفا ينظر لي ولسان حاله: (أندري حان وقتك)، كوننا في ذلك الوضع معا".
وتابع: "عندما يسجل الخط الأمامي نكون سعداء للغاية، فنحن في ذلك الوضع معا، نحاول التأكد في عملية البناء أننا نقوم بها بأفضل صورة ممكن لمنحهم أكبر قدر من المساحات".
وواصل: "عندما يكون راشفورد في موقف واحد أمام واحد يكون ذلك وضع مثالي، حيث بإمكانه صناعة الفارق بسرعته، وبالتالي نحاول التحدث دائما عن كل شيء والنظر لأفضل شيء ممكن للفريق".
وبالنظر إلى الصخب الذي يحيط باليونايتد بسبب ضعف النتائج: "نحن متحدون، كلاعب كرة قدم وشخص عام تعرف أنك ستواجه الصعوبات في الحياة وأنك ستتخطاها، لا تعرف متى ولكن عليك القتال للخروج منها".
واستكمل: "عندما تسير الأمور بصورة خاطئة معنا كلاعبين، نتحد معا فلن نحل ذلك سوى بالاتحاد، أظهرنا في السابق بالفعل قدرتنا على التغلب على أي خصم، لم نبدأ الموسم بالطريقة التي أردناها ولكن معا يمكننا تغيير ذلك، الأمر يتعلق بما سنقوم به فكل شيء في الحياة مؤقت".
وأردف: "لن تفوز دائما ولن تخسر دائما، علينا إيجاد التوازن والتقدم، ففي نهاية اليوم الأمر يتعلق بالفوز، هذا ما نتدرب من أجله كل يوم، الانتقادات هي الثمن الذي ندفعه مقابل اللعب لنادي كبير مثل اليونايتد، دائما ما تسمع اسم مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة، يتم الإشارة إلى العديد من الأمور، ولكن كلاعبين نركز على أنفسنا، فهناك أمور في الحياة لا يمكن السيطرة عليها".
وتطرق إلى مواجهة فنربخشة في الدوري الأوروبي اليوم: "تمثل لنا حافز إضافي، من الهام الفوز في تركيا، نتواجد في 3 مسابقات كبري وعلينا الاستعداد للمباريات". (كووورة)
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