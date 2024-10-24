Advertisement

رياضة

السعودية تخطط لصفقة تاريخية جديدة.. هذه تفاصيلها!

Lebanon 24
24-10-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1267826-638653921657176716.jpg
Doc-P-1267826-638653921657176716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل، لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام المقبل "2025"، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد تلقى الإسباني تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، عروضًا مغرية من السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي.
Advertisement

الصحيفة البريطانية كشفت عن أن اهتمام السعوديين بالتعاقد مع بيجرستاين، الذي يعتبر أحد أفضل المديرين الرياضيين في العالم؛ بدأ منذ أن تأكد "رحيله" عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي الإسباني البالغ من العمر 60 سنة، يريد أخذ وقتٍ من الراحة؛ قبل أن يحسم وجهته الجديدة في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بعد 12 سنة من العمل المتواصل، مع العملاق الإنكليزي.

وبدأ بيجرستاين عمله كـ"مدير رياضي" في العملاق الإسباني برشلونة، وذلك في الفترة من 2003 إلى 2010؛ حيث ساهم في صناعة "الجيل الذهبي التاريخي" تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وساهم تشيكي في العديد من الصفقات التاريخية لبرشلونة؛ مثل: الساحر البرازيلي رونالدينيو، النجم البرتغالي ديكو، المهاجم الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى الأسطورة الفرنسية تييري هنري، والظهير البرازيلي الطائر داني ألفيش، والعملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأخذ تشيكي بيجرستاين "راحة" لمدة عامين، بعد الرحيل عن برشلونة، قبل أن يتولى منصب "المدير الرياضي" لنادي مانشستر سيتي؛ حيث ساهم أيضًا في صناعة "الجيل الذهبي" للعملاق الإنجليزي، بالعديد من الصفقات الكبرى؛ أهمها وأبرزها بالطبع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

جدير بالذكر أن بيجرستياين توّج بـ28 لقبًا حتى الآن، كـ"مدير رياضي" لناديي برشلونة ومانشستر سيتي؛ من بينهم 3 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواسم 2005-2006 و2008-2009 مع العملاق الإسباني، و2002-2023 مع النادي الإنكليزي. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:05 | 2024-10-24
14:00 | 2024-10-24
10:54 | 2024-10-24
06:31 | 2024-10-24
03:30 | 2024-10-24
03:00 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24