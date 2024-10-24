السعودية تخطط لصفقة تاريخية جديدة.. هذه تفاصيلها!

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بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل، لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام المقبل "2025"، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد تلقى الإسباني تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، عروضًا مغرية من السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي.الصحيفة البريطانية كشفت عن أن اهتمام السعوديين بالتعاقد مع بيجرستاين، الذي يعتبر أحد أفضل المديرين الرياضيين في العالم؛ بدأ منذ أن تأكد "رحيله" عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي الإسباني البالغ من العمر 60 سنة، يريد أخذ وقتٍ من الراحة؛ قبل أن يحسم وجهته الجديدة في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بعد 12 سنة من العمل المتواصل، مع العملاق الإنكليزي.وبدأ بيجرستاين عمله كـ"مدير رياضي" في العملاق الإسباني برشلونة، وذلك في الفترة من 2003 إلى 2010؛ حيث ساهم في صناعة "الجيل الذهبي التاريخي" تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.وساهم تشيكي في العديد من الصفقات التاريخية لبرشلونة؛ مثل: الساحر البرازيلي رونالدينيو، النجم البرتغالي ديكو، المهاجم الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى الأسطورة الفرنسية تييري هنري، والظهير البرازيلي الطائر داني ألفيش، والعملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.وأخذ تشيكي بيجرستاين "راحة" لمدة عامين، بعد الرحيل عن برشلونة، قبل أن يتولى منصب "المدير الرياضي" لنادي مانشستر سيتي؛ حيث ساهم أيضًا في صناعة "الجيل الذهبي" للعملاق الإنجليزي، بالعديد من الصفقات الكبرى؛ أهمها وأبرزها بالطبع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.جدير بالذكر أن بيجرستياين توّج بـ28 لقبًا حتى الآن، كـ"مدير رياضي" لناديي برشلونة ومانشستر سيتي؛ من بينهم 3 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواسم 2005-2006 و2008-2009 مع العملاق الإسباني، و2002-2023 مع النادي الإنكليزي. (جول)