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رياضة
النصيري يجنّب فنربهتشه الخسارة
Lebanon 24
25-10-2024
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نجح المغربي يوسف النصيري في قيادة فنربهتشه لتجنب الخسارة أمام مانشستر يونايتد.
وتعادل فنربهتشه التركي أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي الخميس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمباريات مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
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وكانت المواجهة خاصة بالنسبة للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربهتشه الحالي ومانشستر يونايتد السابق الذي تعرّض للطرد في الشوط الثاني.
وتقدّم مانشستر يونايتد بفضل هدف من الدنماركي إيركسن بالرغم من أفضلية أصحاب الأرض في الدقيقة (15).
وتألق الكاميروني أونانا حارس يونايتد خلال المواجهة بعدما تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.
وأنهى النصيري صمود أونانا بهدف من ضربة رأس في الدقيقة التاسعة والأربعين لينجح في إهداء فريقه تعادلاً ظلّ صامداً حتى النهاية.
ورفع فنربهتشه رصيده إلى خمس نقاط بينما صار رصيد مانشستر يونايتد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.
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